Starkes Erdbeben in Taiwan: Zwei Deutsche in Tunnel eingeschlossen

Taiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens neun Tote und mehr als 820 Verletzte – zwei Deutsche waren eingeschlossen. Die beiden Deutschen, die nach dem schweren Erdbeben in Taiwan in einem Tunnel eingeschlossen waren, sind inzwischen befreit worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr vor Ort.

Die beiden Deutschen waren nach dem Erdbeben zusammen mit anderen Menschen in einem Tunnel Taroko-Nationalpark nördlich der Stadt Hualien eingeschlossen. Vor ihrer Evakuierung erklärte die örtliche Feuerwehr, dass in Folge des Erdbebens mehr als 70 Menschen in mehreren Tunneln in der Region eingeschlossen seien. Die Zahl der Toten nach dem heftigen Erdbeben in Taiwan ist auf neun angestiegen. Das teilte die nationale Feuerwehr-Behörde am frühen Mittwochabend (Ortszeit) mit

