Starkes Erdbeben in Taiwan: Mindestens neun Tote und mehr als 900 Verletzte

Taiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens neun Tote und mehr als 900 Verletzte – zwei Deutsche waren eingeschlossen.Ein am Donnerstag (4. April) veröffentlichtes Video zeigt die Rettungsaktion mit Hubschraubern der sechs Bergleute , die nach dem schweren Erdbeben in Taiwan in einem Tunnel eingeschlossen waren. Noch immer befinden sich zahlreiche weitere Arbeiter in Tunnel n eines Steinbruchs im Bezirk Hualien nahe des Epizentrums.

Auch am Donnerstag waren in der Region zahlreiche Nachbeben zu spüren – dutzende Einwohner verbrachten die Nacht im Freien. Nach einem Besuch in einem Notfallzentrum sagte Taiwans Regierungschef Chen Chien-jen, er hoffe, dass „wir den heutigen Tag nutzen können, um alle gestrandeten und vermissten Menschen zu finden“. Mindestens neun Menschen kamen bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 ums Leben, 1000 weitere erlitten teils schwere Verletzunge

Starkes Erdbeben erschüttert Taiwan - Mindestens neun Tote und über 900 VerletzteTaiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens neun Tote und mehr als 900 Verletzte – zwei Deutsche waren eingeschlossen. Beim schwersten Erdbeben in Taiwan seit über 25 Jahren sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile wird von mehr als 1000 Verletzten gesprochen. Als problematisch ergeben sich aktuell noch zahlreiche Gebäude, die in eine gefährliche Schieflage geraten sind. Ein mehrstöckiges Wohnhaus könnte nach Angaben jederzeit umkippen. Aktuell wird die Zahl der Toten noch auf neun festgesetzt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Opferzahl weiter ansteigt.

