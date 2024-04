Starkes Erdbeben in Taiwan: Mindestens neun Tote und mehr als 900 Verletzte

Taiwan wurde am Mittwoch von einem starken Erdbeben erschüttert. Es gibt mindestens neun Tote und mehr als 900 Verletzte – zwei Deutsche waren eingeschlossen.Bei dem schweren Erdbeben vor der Küste Taiwans mit bislang neun Toten ist die Zahl der Verletzten weiter gestiegen. Nach Angaben der nationalen Feuerwehr-Behörde vom Mittwochabend (Ortszeit) galten 946 Menschen als verletzt. 137 Menschen waren demnach noch in Gebäuden oder Tunneln eingeschlossen.

Nachdem zwei Deutsche aus einem Tunnel befreit wurden, erklärte das Auswärtige Amt, es habe Kontakt zu einer weiteren Reisegruppe mit Deutschen in der vom Erdbeben heimgesuchten Inselrepublik. Es handle sich um eine Gruppe mit 19 Menschen, die ursprünglich als vermisst galten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. 18 davon seien Deutsche, und ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß e

