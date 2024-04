Starkes Erdbeben in Taiwan: Mindestens 4 Tote und 50 Verletzte

In Taiwan kommt es zu einem Beben der Stärke 7,4. Seismologen bezeichnen als als eines der 'stärksten seit 25 Jahren'. Dabei sterben mindestens 4 Menschen, 50 weitere sind nach offiziellen Angaben verletzt. Warnungen vor hohen Tsunamiwellen lösen in Japan und auf den Philippinen Evakuierungen aus. Beim stärksten Erdbeben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Das gab die nationale Feuerwehrbehörde bekannt.

Das Beben hat den Osten Taiwans erschüttert und Tsunami-Warnungen für die selbstverwaltete Insel sowie Teile Südjapans und der Philippinen ausgelöst. Später teilte das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in den USA mit, dass die Tsunami-Bedrohung weitgehend vorüber sei. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum befand sich demnach 18 Kilometer südlich der Stadt Hualie

