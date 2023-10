Starkes EM-Debüt für Pikachu: Sieg über Darts-Europameister

Deutschlands neue Darts-Hoffnung legt bei der EM los. Dem Mann mit dem Spitznamen Pikachu gelingt etwas, was seine Landsmänner Clemens und Schindler jahrelang nicht schafften.Ricardo Pietreczko hat ein erfolgreiches EM-Debüt hingelegt und überraschend Darts-Titelverteidiger Ross Smith besiegt. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu setzte sich in Dortmund mit 6:3 gegen den Engländer Smith durch und sicherte sich damit das Achtelfinal-Ticket.

In der Runde der letzten 16 geht es für Pietreczko gegen den niederländischen Topfavoriten Michael van Gerwen. „Ich kann es nicht glauben“, sagte Pietreczko in einer ersten Reaktion. „Das war die größte Arena, in der ich je gespielt habe.“

Der deutsche Debütant ließ sich in der Anfangsphase auch nicht von einer heftigen Auseinandersetzung im Publikum beeinträchtigen. Pietreczko beobachtete, wie es direkt in Bühnennähe zu einer Prügelei zwischen Fans kam. Einer der Anhänger war nicht zu bändigen und konnte selbst von mehreren Security-Mitarbeitern minutenlang nicht aus der Halle gebracht werden. headtopics.com

Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm. Vor Pietreczko waren Gabriel Clemens und Martin Schindler am Donnerstagabend ausgeschieden. Sowohl Clemens als auch Schindler haben bei Europameisterschafen noch nie ein Spiel gewonnen.

Der SV Bassum duelliert sich am Wochenende mit dem SV Kriftel und SV Falke Dasbach. Zwei schwierige Aufgaben, wie Teamchef Thomas Bremer betont. Beim SV Kriftel steht Olympiasieger Christian Reitz im Kader.Millionen Fans freuen sich auf das Finale der Rugby-WM am Samstag. Ein Experte warnt vor der Partie vor einem erhöhten Risiko für Gehirnschäden bei den Sportlern. Er kritisiert den Weltverband scharf.Für Carolin Hingst ist das Stabhochspringen eine Leidenschaft. headtopics.com

