Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

DAX-Tops und -Flops Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 8,45 Prozent auf 236,20 EUR), QIAGEN (+ 5,31 Prozent auf 35,12 EUR), BASF (+ 4,45 Prozent auf 43,54 EUR), Zalando (+ 3,73 Prozent auf 21,99 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,33 Prozent auf 21,70 EUR).

