Starker US-Arbeitsmarkt - Dollar legt kräftig zu

Trotz eines deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts deutet sich an der Wall Street zum Wochenausklang ein kleines Plus an. Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen fiel der Zuwachs deutlich stärker als die erwarteten 200.000 Stellen aus. Damit zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiter in einer sehr robusten Verfassung und drängt die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen .

Bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht im Wochenverlauf war deutlich besser als prognostiziert ausgefallen. Der Future auf den S&P-500 gibt einen Teil seiner Gewinne ab und legt aktuell noch um 0,3 Prozent zu. Vor der Bekanntgabe hatte das Plus 0,4 Prozent betragen. Im Gegenzug macht der Dollar einen Satz nach oben. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im März wie von Ökonomen erwartet auf 3,8 (Vormonat: 3,9) Prozen

US-Arbeitsmarkt Wall Street Dollar Zinssenkungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Litecoin Kurs unter 100 Dollar - US-Arbeitsmarkt stärker als gedachtDer Litecoin Kurs (USD) notiert am Freitagnachmittag mit rund 97 Dollar wieder unter der psychologisch bedeutenden 100-Dollar-Marke.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Trotz Rekorden kaufen: Dieser Indikator zeigt, dass Aktien noch viel stärker steigen könnenAktien können trotz Höchstständen weiter steigen, da Wertpapierkredite ungenutzt bleiben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Trotz starker Form: Doll hält an Karriereende festDie Ergebnisse passen, die Form stimmt ebenfalls. Trotzdem schließt der frühere Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll eine Fortsetzung seiner Karriere aus.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Trotz starker Form: Doll hält an Karriereende festDie Ergebnisse passen, die Form stimmt ebenfalls. Trotzdem schließt der frühere Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll eine Fortsetzung seiner Karriere aus.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Coca-Cola Aktie: Starker ROE Trotz hoher SchuldenIn einer aktuellen Analyse wird die finanzielle Performance der weltbekannten Getränkemarke Coca-Cola (NYSE:KO), deren Aktien zuletzt oft im Fokus standen, genauer unter die Lupe genommen. Besonders hervorgehoben

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Trotz einiger starker Winner: Kerber scheitert in MiamiVideo: Bereits nach der ersten Runde musste Angelique Kerber die Heimreise aus Miami antreten. Die Deutsche verlor gegen die Lokalmatadorin Sloane Stephens in zwei Sätzen mit 2:6 und 3:6.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »