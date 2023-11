Der starke November-Auftakt hat sich am Freitag an den US-Börsen mit einem weiteren Gewinntag fortgesetzt. Als Treiber fungierten die monatlichen Arbeitsmarktdaten. New York - Der starke November-Auftakt hat sich am Freitag an den US-Börsen mit einem weiteren Gewinntag fortgesetzt. Als Treiber fungierten die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die den Gedanken stützten, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen durch ist

. Ein enttäuschender Ausblick von Apple belastete zwar die Aktie des iPhone-Konzerns, aber nicht den Gesamtmarkt. Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicke

:

FN_NACHRİCHTEN: Es geht auch ohne AppleDer starke November-Auftakt setzt sich an den US-Börsen mit weiteren Gewinnen fort.Neben einem positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erholungsrally nun schon den fünften Handelstag am Laufen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

NTVDE: Der Börsen-Tag Freitag, 3. November 2023Der Börsen-Tag

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Börsen-Wecker: November-Rally | Gaza ist umstelltAktien: Weiter erholt vor US-Jobbericht DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der starke Monatsstart des Dax setzt sich wohl auch am Freitag fort: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: ROUNDUP/Aktien New York: Indizes weiter bergauf trotz Apple-EnttäuschungNEW YORK (dpa-AFX) - Der starke November-Auftakt setzt sich an den US-Börsen fort. Neben einem positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erholungsrally nun schon den fünften Handelstag am

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Aktien New York: Indizes verbuchen weitere Gewinne trotz Apple-EnttäuschungNEW YORK (dpa-AFX) - Der starke November-Auftakt setzt sich an den US-Börsen mit weiteren Gewinnen fort. Neben einem positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erholungsrally nun schon den

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: US-Eröffnung: Indizes verbuchen trotz Apple-Enttäuschung weitere GewinneDer Dow Jones Industrial steht im frühen Handel 0,55 Prozent höher bei 34 025,08 Punkten.New York - Der starke November-Auftakt setzt sich an den US-Börsen mit weiteren Gewinnen fort. Neben einem positiv

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »