Starke Kauf- und Verkaufssignale für den EUR/USD

Hier finden Sie eine zusammenfassende Rezension - Starke Kauf, Kauf, Starke Verkauf, Verkauf oder Neutrale Signale für den EUR/USD.

Bitte beachten Sie, dass alle Kommentare erst nach vorheriger Überprüfung durch unsere Moderatoren veröffentlicht werden und deshalb nicht sofort auf unserer Webseite erscheinen können.0010000101001010110 Ich habe viele Leute darüber bezeugen hören, dass sie ihren Handelsfähigkeiten treu geblieben ist, und ich probiere es einfach aus und bin erstaunt, dass mir meine Investitionsgewinne ausgezahlt wurden.

Weiterlesen:

InvestingDE »

- EUR/USD fiel am Ende der U.S. SessionForex - EUR/USD fiel am Ende der U.S. Session Weiterlesen ⮕

EUR/USD: Spielraum für weiteren AbwärtsdruckTeilen: In den letzten Tagen ist EUR/USD von seinem jüngsten Hoch bei 1,0694 auf den Bereich von 1,0540 zurückgefallen. Die Ökonomen der Rabobank analysieren die Aussichten für das Paar. USD wird weiterhin Weiterlesen ⮕

EUR/USD: Technisches Bild zunehmend bärischTeilen: Der EUR vs. BTP/Bund-Spread ist ein Abwärtsrisiko für die Gemeinschaftswährung, berichten die Ökonomen der MUFG Bank. Das Fenster für USD-Stärke bleibt offen Der starke EUR/USD-Verkauf nach Weiterlesen ⮕

EUR/USD: Kurzfristig etwas Potenzial für RückenwindTeilen: Nach einer anhaltenden Underperformance in den vergangenen Monaten ist die Abwärtsbewegung des EUR/USD-Kurses zum Stillstand gekommen. Die Volkswirte der Danske Bank analysieren die Aussichten Weiterlesen ⮕

EUR/USD bleibt unverändert in der BandbreiteTeilen: Laut Lee Sue Ann, Ökonomin der UOB Group, und Quek Ser Leang, Marktstratege, ist vorerst mit einer weiteren Konsolidierung des EUR/USD-Wechselkurses zu rechnen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Betrachtung: Weiterlesen ⮕

EUR/USD wird bei 1,06/1,03 in 6/12M gesehenTeilen: EUR/USD blieb von der EZB-Entscheidung mehr oder weniger unbeeindruckt und handelte in einer Spanne zwischen 1,0500 und 1,0600. Die Ökonomen der Danske Bank analysieren die Aussichten des Paares. Weiterlesen ⮕