Starfield: „Vergiftet, innere Blutungen, nie wieder“ – Spieler erklärt, warum ihr niemals bestimmte Gegner angreifen solltet

bei vielen vielleicht unscheinbaren Gegnern aufpassen, wie man mit ihnen umgeht. Auf reddit warnt ein User jetzt die Community, bloß nicht auf Level-1-Vögel zu schießen.mit dem Titel DO NOT SHOOT THE BIRDS ON RUTHERFORD III, dass man bloß nicht auf die Vögel schießen soll. Er selbst erklärt, dass er auf einen Level-1-Vogel geschossen hat und plötzlich die Kampfmusik anging.

Laut dem Spieler tauchten nach dem Schuss neue Vögel auf Level 60 und höher auf, die ihn plötzlich attackierten. Zwar konnte er die Vögel wohl nach ein paar Kills verscheuchen, diesen Fehler will er aber nie mehr wiederholen:Starfield: 5 Tipps, die ich aus meinen ersten 120 Stunden gelernt habe7 Gameplay-Highlights aus Starfield, die ihr kennen solltetBethesda-RPG Starfield zeigt im Trailer den 1.

Ein frischer Trailer für das neue Spiel zu Spider-Man auf PS5 zeigt euch, was es heißt, ein Held zu sein Das plötzliche Auftauchen der Vögel amüsiert viele User unter den Kommentaren, und viele davon fühlen sich an andere Spiele und Geschichten erinnert. Vor allem erinnert es an die Hühner in diversen The-Legend-of-Zelda-Spielen. Greift man dort Hühner an oder tötet sie, dann hat man es direkt mit einer gefiederten Horde zu tun. headtopics.com

Viele fühlen sich auch an die Cliff Racers aus Morrowind erinnert, die dem Spieler auch als großer Vogelschwarm Probleme bereiten können. Ansonsten erinnert die ganze Situation den User GamebyNumbers auch an einen Filmklassiker, sodass er zu dem Schluss kommt:Wer ertragreich und an sein Leveln denkend vielleicht die Vögel als Farmspot nutzen möchte, dem sei gesagt, dass es laut den Kommentaren keine effiziente Farmmethode sei.

Habt ihr Erfahrungen mit fiesen Vögeln gemacht? Oder habt ihr noch andere Warnungen, um Spieler vor überraschenden Gegner-Massen zu schützen? Dann schreibt es in die Kommentare.Spieler in Starfield lädt sich total voll, rennt los und stirbt sofortStarfield soll genau wie Skyrim und Fallout 4 ein Singleplayer-Rollenspiel der Bethesda-Schule werden. Es spielt Hunderte Jahre in der Zukunft und die Menschhei... headtopics.com

Starfield-Spieler erschafft riesige Müllhalde und bringt Xbox an ihre GrenzenEin Starfield-Spieler hat über 100 Stunden allen möglichen Kram im virtuellen Universum gesammelt und eine riesige Müllhalde erschaffen, die seine Xbox an ihre Grenzen bringt.

Starfield: Fehlende Zerlegen-Funktion für nutzlose ItemsIn Starfield gibt es aktuell keine Zerlegen-Funktion für nutzlose Items, was zu Problemen im Inventar führt. Der Autor kritisiert die Planung der Entwickler und sammelt in der Zwischenzeit Credits, um sich Raumschiffe leisten zu können.

Starfield verhilft Microsoft zu RekordzahlenMit dem Release von Starfield am 6. September 2023 hat Xbox genau den Erfolg gelandet, den sich Microsoft von Bethesdas neuem RPG wohl versprochen hat. Das Spiel sorgte nämlich nicht nur für einen beachtlichen Zuwachs an Game-Pass-Abos, sondern konnte auch die Einnahmen ordentlich ankurbeln, wie der Blick auf die neu veröffentlichten Zahlen beweist.

