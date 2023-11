Starfield: Update 1.8.86 bringt DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation

Mit dem Update auf die Version 1.8.86 offiziell DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation, sowohl für die Steam-Version als auch per Xbox Game Pass auf dem PC. Auch weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind mit von der Partie, darunter die Essen-Taste., viele von Spielern gewünschte Features nachzureichen. Darunter auch Nvidias Upscaling-Technik DLSS, denn zum Start bot Starfield lediglich AMDs FSR. Gut zwei Monate später ist es nun soweit, Patch 1.8.

86 steht allen PC-Spielern zur Verfügung, egal ob über Steam oder Xbox Game Pass. Und tatsächlich haben die Entwickler nicht nur DLSS Super Resolution integriert, sondern ebenso die Kantenglättungs-Option DLAA, die Zwischenbildberechnung DLSS Frame Generation und damit einhergehend Nvidia Reflex. Das Update bringt außerdem teils massive Leistungsverbesserungen für CPUs mit vielen Kernen und insbesondere GeForce-Grafikkarten, wiekombiniert eine temporale KI-Kantenglättung ähnlich TAA mit einem ebenso temporal arbeitenden Upscaling-Algorithmu





