Stardew Valley Expanded: Eine neue Erfahrung für Fans

Ihr möchtet ein neues Stardew Valley haben? Kein Problem, denn mit Stardew Valley Expanded könnt ihr das Kultspiel auf eine komplett andere Art erleben – und die Fans lieben es. Stardew Valley Expanded hat alles, um eine neue Erfahrung zu bieten Während ConcernedApe – der Entwickler von Stardew Valley – bereits fleißig an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier arbeitet, werden Fans vom Modder FlashShifter zurück nach Stardew Valley eingeladen.

Als Fan und Entwickler hat er sich über drei Jahre hinweg die Arbeit gemacht, etliche neue Inhalte in das Spiel zu integrieren. Und das Ergebnis ist Stardew Valley Expanded – eine neue, alternative Erfahrung für Fans, die einfach schon alles in Stardew Valley gesehen haben. Die Expanded-Version bringt nicht nur neue Inhalte nach Stardew Valley, sondern frischt alles rundherum auf: Und zwar so, dass ihr einen neuen Spielstand beginnen könnt, ohne euch direkt zu langweilen, weil ihr alles bereits gesehen hab

