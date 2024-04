Star Wars: Geschichten der Jedi erhält zweite Staffel unter neuem Titel

Vom Spurenverwischen mit Dexter bis zu Weltraum-Abenteuern mit Picard. Markus hat ein Herz für Serien aller Art – und schüttet es gern in Artikeln aus. Dass die Animationsserie „ Star Wars : Geschichten der Jedi“ eine 2. Staffel bekommen wird, steht schon länger fest. Dass sie bereits in einem Monat unter dem neuen Titel „Geschichten des Imperiums“ erscheinen wird, kommt jetzt aber überraschend.

“ erschien 2022 eine animierte Anthologie-Serie auf Disney+, die uns in jeweils drei Episoden neue Einblicke in die Vergangenheit von Ahsoka Tano und Count Dooku lieferte. Seit einem Jahr steht nun schon fest, dass „Geschichten der Jedi“ eine zweite Staffel bekommen wird, bei der andere Figuren ins Rampenlicht rücken werde

