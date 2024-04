Kurioses Sondertrikot des 1. FC Union Berlin: Der Bundesligist läuft am kommenden Samstag (6. April 2024, 15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen mit dem Logo der Kult-Serie „ Star Trek “ auf der Brust auf. Hoffen die Köpenicker gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter etwa auf außerirdische Unterstützung? Star-Trek-Logo auf Union-Trikot: Das steckt dahinter Für die Leverkusener geht es am 28.

Spieltag um den nächsten Schritt auf dem Weg zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, für die Köpenicker um die nächsten Zähler zum Klassenerhalt. Auch interessant: Die Trikot-Sponsoren der Bundesliga-Klubs – und was sie zahlen „Vielleicht müssen wir extraterrestrisch spielen, um Leverkusen zu schlagen. Wie die ‚Star Trek‘-Schauspieler. Ich traue meiner Mannschaft das schon zu“, sagte jedenfalls Union-Coach Trainer Nenad Bjelica (52). Allerdings handelt es sich bei dem Sondertrikot um eine simple Werbeaktio

1. FC Union Berlin Star Trek Bundesliga Bayer Leverkusen Trikot Werbeaktion

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Union Berlin läuft am Wochenende in Star-Trek-Trikots aufWenn Union Berlin am Samstag Spitzenreiter Bayer Leverkusen empfängt, dann wird einmalig das 'Sternenflotten-Delta' aus 'Star Trek: Discovery' die Trikots zieren. Paramount+ wirbt damit für die finale Staffel.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Union Berlin enthüllt Sondertrikot mit Motiv aus 'Star Trek'Union Berlin bereitet sich auf das Duell gegen den Tabellenführer Leverkusen vor und baut dabei auf ein Zeichen außerirdischer Herkunft. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Paramount+ hat Union Berlin vor dem Spiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen ein neues Sondertrikot enthüllt. Das Trikot zeigt ein Motiv aus der Serienwelt des Streaminganbieters. So werden die Köpenicker mit dem Sternflotten-Delta aus der Kult-Serie 'Star Trek' auflaufen, dessen Ablegerserie 'Star-Trek: Discovery' in eine neue Staffel startet. Neben den Spielern werden auch die Trikots der Einlaufkindern mit Motiven ausgestattet, wobei hier die etwas irdischere Kinderserie 'Paw Patrol' beworben wird. Außerirdische Trikots gegen außerirdische GegnerBei den Berlinern scheint der Zeitpunkt des Sondertrikots passend gewählt zu sein. 'Wenn wir schon am Samstag gegen Außerirdische spielen, dann richtig', so Union auf X (zuvor Twitter). Die Sondertrikots sollen wohl nur an diesem Wochenende zum Einsatz kommen

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Union Berlin im Star-Trek-Trikot gegen Bayer 04 LeverkusenDer 1. FC Union Berlin wird im kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in einem Sondertrikot auflaufen. Hauptsponsor 'Paramount+' tauscht sein Logo aus.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Union Berlin präsentiert 'Star Trek'-TrikotUnion Berlin bereitet sich auf das Duell gegen den Tabellenführer Leverkusen vor und baut dabei auf ein Zeichen außerirdischer Herkunft.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Bundesliga-Trikots: Union Berlin im Star-Trek-SondertrikotDie Eisernen laufen am Wochenende mit einem besonderen Logo auf der Brust auf.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Star Trek: Union Berlin präsentiert streng limitiertes SondertrikotUnion macht Werbung für Star Trek! Die Köpenicker laufen am kommenden Spieltag in einem Sondertrikot auf.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »