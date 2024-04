Star genießt Urlaub in Marokko

Star genießt eine Auszeit in der Sonne von Marokko . Bei Instagram kursiert ein Foto, wie er auf einer Sonne nliege entspannt. Der gesuchte Star trägt eine dunkle Klappe, schwarze Sonne nbrille sowie ein weißes Top und eine schwarze kurze Hose.Der ehemalige Bayern-Spieler macht aktuell Urlaub in Marokko . Gemeinsam mit Freundin Shalimar , die das Chill-Foto und weitere sonnige Aufnahmen bei Instagram veröffentlichte.

Das Urlaubsziel ist kein Zufall: Freundin Shalimar stammt aus dem nordafrikanischen Land.Schöne Nachrichten von Alaba, der ansonsten keine einfache Zeit durchmacht. Im Dezember riss er sich das Kreuzband, wurde anschließend operiert. Seitdem ackert er für sein Comeback, will es unbedingt mit Österreich zur EM 2024 in Deutschland schaffen! Wie stehen seine Chancen auf eine EM-Teilnahme? Bei der Präsentation des neuen Österreichs-Trikots machte Alaba den Fans Hoffnung: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut, würde ich sage

Star Marokko Urlaub Sonne Sonnenliege Instagram Freundin Shalimar

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORTBILD / 🏆 90. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mit 5,5 Milliarden Dollar: Der »Vater« von Star Wars ist der reichste Promi der WeltForbes hat George Lucas zum reichsten Prominenten des Jahres 2024 gekürt. Dabei liegt dessen letzter Star-Wars-Film schon 19 Jahre zurück.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Trauer um die Chefin der „rosafarbenen Ranch“: Bei ihr buchte der Kiez seinen UrlaubSie war bekannt für ihre Herzlichkeit, ihren Witz, ihre flippige, laute Art – durch Fernsehauftritte und ihre Freundschaft zu einem Scheich auch über den

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Teurer Urlaub: 3 Tipps, wie du im Urlaub kein unnötiges Geld verschwendestUrlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Im Video zeigen wir dir, wie du beim Reisen ohne viel Aufwand Kosten sparen kannst.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Endlich da: Erster Trailer zum wichtigsten „Star Wars“-Werk der jüngsten Zeit mit „Squid Game“-StarDieses Jahr erscheint mit „The Acolyte“ die ambitionierteste und wohl wichtigste „Star Wars“-Serie überhaupt. Und der erste Trailer..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »