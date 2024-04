Star Citizen: Fertigstellung in Sicht?

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Star Citizen soll sich der Fertigstellung nähern. Peter hat ein Déjà-vu.extrem erfolgreichen Jahr 2023 Meine Gedanken zu Robert s Ausführungen, wie ein Star Citizen 1.0 aussehen könnte, und warum mir unweigerlich vergangene, ähnlich klingende Ankündigungen in den Sinn kamen, lest ihr in der Kolumne bei GameStar Plus.Wer das jüngste Kommuniqué des Wing-Commander-Schöpfers liest, erfährt eine ganze Menge.

So ist Roberts etwa (zusammen mit vielen Mitarbeitern) von Los Angeles nach Austin in Texas umgezogen, um besser »auf die Fertigstellung von Squadron 42 und Star Citizen hinzuarbeiten«.Für Peter gibt es nichts Schöneres, als sich aufzuregen. Über kaputte Spiele. Über dumme Geschichten. Über hinrissige Mechaniken. Das macht er nun schon bald seit 20 Jahren beruflich, in Fürth und München, auf Messen wie E3 und Gamesco

Star Citizen Fertigstellung Déjà-Vu Robert Spiel Kolumne Gamestar Plus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das MMORPG Star Citizen stellt 15 Minuten lang den neuen Charakter-Editor vorIn einem neuen Video zeigt Star Citizen ausführlich den neuen Charakter-Editor und erhält dafür viel Lob.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Star Citizen: Finanzielles Verlustgeschäft droht trotz erfolgreichstem JahrStar Citizen steht finanziell so gut wie nie da - und dennoch gibt es Grund zur Sorge, wenn man sich die Finanzen genauer anschaut. 2024 wird aller Voraussicht nach ein schwieriges Jahr für Chris Roberts Riesenprojekt.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Star Citizen: Ankündigung des Release in greifbarer NäheDas Sci-Fi-MMORPG Star Citizen befindet sich seit über 10 Jahren in der Entwicklung und hat bereits mehr als 600 Millionen Euro eingenommen. Trotzdem ist das Spiel immer noch in der Alpha-Phase und wird von einigen Gamern kritisch betrachtet.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Star Citizen: Tests bestimmen die MMO-Zukunft400 Spieler auf einem Server und übergangsloser Wechsel zwischen Sonnensystemen: Aktuell laufen Tests, die über die MMO-Zukunft von Star Citizen bestimmen.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Star Citizen läutet mit spaßigem Trailer das Ingame-Event Stella Fortuna einStar Citizen bekommt mit Stella Fortuna 2954 ein neues Event passend zum amerikanischen St. Patrick's Day. In dieser Zeit könnt ihr euch...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Star Citizen schloss vor 4 Tagen einen Test ab, der das ganze MMO-Gaming verändern könnteIn Star Citizen fand am Wochenende ein erfolgreicher Tech-Test statt, der weitreichende Auswirkungen haben könnte.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »