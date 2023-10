Stamms Suzuki gab Rauchzeichen

an den Nürburgring nicht. «Dort konnte ich noch nie viele Punkte einfahren», fasste er die letzten Rennen zusammen. Allzu viele Punkte sollten auch beim dritten IDM-Lauf am Pfingstwochende nicht heraus springen.

Im freien Training am Freitag kam der Suzuki-Pilot gut in Fahrt und im ersten Training am Samstag belegte er den vorläufig 8. Startplatz. «Ich hatte mir für das Abschlusstraining extra einen weichen Reifen aufgehoben», berichtet der Schweizer. «Ich konnte mich auch um weitere drei Zehntel Sekunden steigern.» Genützt hatte ihm die Verbesserung nichts. Mit einem Rückstand von 0,722 Sekunden auf Pole-Mann Werner Daemen landete Stamm auf Startplatz 10.

Im ersten Rennen kam Stamm auf Platz 15 aus der ersten Runde zurück. «Mein Start war mittelprächtig», liess er anschliessend wissen. «Wenn auf dem Nürburgring 38 Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf die erste Kurve zu preschen, ist auch viel Glück mit im Spiel. Ich war etwas zu vorsichtig und wurde in der Mitte eingeklemmt.» Das Ziel erreichte Stamm als Neunter. headtopics.com

Im zweiten Rennen sah Stamm das Ziel nicht, obwohl er mit der Spitzengruppe unterwegs war. «Meine Suzuki verlor an Power», erzählt er. «Als ich mich umschaute, sah ich, dass meine Suzuki qualmte. Ich fuhr an den Streckenrand und stellte sie ab. Schade, ein 5. Platz wäre drin gewesen.»​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

Die Rückkehr von Suzuki in die MotoGP-WeltmeisterschaftDie Rückkehr von Suzuki in die MotoGP-Weltmeisterschaft (nach zwei Jahren Pause) wird immer konkreter. Testfahrer Randy de Puniet flog unmittelbar nach dem Frankreich-GP nach Japan und wird die neue 1000-ccm-Suzuki mit dem Reihenvierzylinder-Motor testen. Von 2002 bis inklusive 2011 war Suzuki mit V4-Triebwerken angetreten – und gescheitert. Den einzigen GP-Sieg in der Viertakt-Ära erlebte Suzuki 2007 im Regenrennen von Le Mans mit Chris Vermeulen. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta verlangt von Suzuki eine dreijährige Verpflichtung zur Teilnahme an der MotoGP-WM. Einen eigenen Startplatz hat Suzuki bisher nicht erhalten. Aber Suzuki steht jetzt mit einigen Claiming-Rule-Teams in Verhandlungen, um zwei Plätze zu kaufen – das wird rund 1,5 Millionen Euro kosten. Came-Iodaracing-Teambesitzer Giampiero Sacchi gilt als verhandlungsbereit, auch NGM Mobile Forward Racing und Paul Bird Motorsport könnten zumindest einen Platz abtreten. Am Montag nach dem Barcelona-GP wird sich Suzuki erstmals mit den anderen MotoGP-Teams messen. Davide Brivio, der ehemalige Yamaha-MotoGP-Teammanager und jetzige Valentino-Rossi-Berater, wird das Team besitzen und leiten. Er baut jetzt in der Nähe von Monza eine neue Infrastruktur auf. Die frühere Teambasis in England bei Paul Denning war für die vielen Europa-Rennen nicht zentral genug stationiert Weiterlesen ⮕

Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der Niederschlagung der HamasRichard Kemp, ein ehemaliger britischer Offizier, spricht über die Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der militärischen Niederschlagung der Hamas. Er betont die Bedeutung von zuverlässigen Informationen und Aufklärung. Weiterlesen ⮕

Der Totengräber und der Mord in der KryptaIn Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Leopold von Herzfeldt in einem mysteriösen Mordfall, der mit dem Glauben an Geister und dem Verschwinden von Kindern zusammenhängt. Ein spannender und leicht gruseliger Mix, der das verschrobene Wien der Zeit widerspiegelt. Weiterlesen ⮕

Honda und Yamaha dominieren die MotoGP, Suzuki und der Rest kämpfenHonda und Yamaha sind die MotoGP-Königshäuser, Suzuki der Junior unter den Japanern, Ducati und der Rest die Neuankömmlinge. Die ersten Zwei haben noch etwas gemeinsam: Ihre MotoGP-Bikes sind so speziell, dass damit jeweils nur ein Mann das Beste herausholen kann. Weiterlesen ⮕

Suzuki Swift Sport Cup: Spannende Rennen in der deutschen Rallye-MeisterschaftDer Suzuki Swift Sport Cup umfasst sechs Rennen auf Schotter- und Asphaltpisten. Jeder kann teilnehmen und den Swift Sport für 22.500 € erwerben. Der Gesamtsieger erhält einen Einsatz im Swift S1600 bei der deutschen Rallye-Meisterschaft oder der Rallye-Serie. Weiterlesen ⮕

Suzuki GSX-S950: Preiswerte Schwester der 1000erSuzuki drosselt die GSX-S1000 auf 95 PS und nennt das Modell GSX-S950. Diese Drosselung erlaubt es, die 1000er auch mit A2-konformen 35 kW/48 PS zu verkaufen. Weiterlesen ⮕