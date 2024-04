Stadt finanziert zusätzliche Ausbildungsstellen in der Kinderpflege

Die Stadt springe ein und werde ab dem 1. August erst einmal für ein Ausbildungsjahr 50 zusätzliche praxisintegrierte Ausbildungsstellen in der Kinderpflege an Kitas finanzieren, teilt Nürnberger beim Pressegespräch im Neuen Rathaus mit. Eine Million Euro sollen dafür aus dem aktuellen Haushalt des Sozialdezernats freigemacht werden. „Wir wollen die freien Träger mit 20.000 Euro pro Jahrgang und Ausbildungsstelle fördern. 80 Prozent der Kosten werden so abgedeckt.

“ Das sei sogar deutlich mehr, als das Land zuletzt gezahlt habe. Die verbleibenden 4.000 Euro pro Ausbildungsplatz müssen die Kitas selbst aufbringen. Ein ganzer Ausbildungsjahrgang stand vor dem Aus Zuletzt hätten 100 Bewerberinnen und Bewerber an den Berufskollegs 10 Praxisplätzen für die zweijährige Ausbildung bei den freien Kitas gegenübergestanden, verdeutlicht Nürnberger das Problem. Gleichzeitig sei vielen angehenden Kinderpflegerinnen nur eine dual angelegte Ausbildung möglich, um sich finanzieren zu könne

