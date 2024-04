Staatsschuldenquote und Konjunkturdaten: Wochenausblick von Carsten Mumm

Staatsschuldenquote , Konjunkturdaten , privater Konsum, Inflation , Zinserwartungen : Der Wochenausblick von Carsten Mumm , Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel . Die deutschen Staatsschulden sind im Jahr 2023 um 62 Milliarden auf 2,62 Billionen Euro angestiegen. Gleichzeitig ist die Staatsschuldenquote , also die Staatsschulden bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP), von 66,1 auf 63,7 Prozent gesunken.

Die deutliche Differenz zwischen dem hohen nominalen – nicht preisbereinigten – und dem realem Wachstum im letzten Jahr (-0,3 Prozent) lässt sich durch die Inflation erklären. In Deutschland wurden zwar weniger Waren und Dienstleistungen produziert, deren Preise sind aber deutlich angestiegen., zumal die Steuereinnahmen des Staates nominale Größen sind, also mit steigender Inflation ebenfalls zulegen. Die deutsche Konjunktur dürfte mit einem voraussichtlich negativen Wachstum im ersten Quartal den Tiefpunkt durchschritten habe

