Staatsanwaltschaft: Untreue-Ermittlungen gegen Wiegand eingestellt

Wiegand war im Juni 2021 vorläufig seines Dienstes enthoben worden. Ihm werden nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts mehrere Pflichtverstöße vorgeworfen. Unter anderem soll er gegen die in der Corona-Impfverordnung vorgesehene Impfreihenfolge verstoßen haben. Wiegand selbst hält die Vorwürfe gegen sich für konstruiert und nicht ausreichend für die Aufrechterhaltung seiner Suspendierung. Aus seiner Sicht hat er keine juristischen Verfehlungen begangen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Sachsen-Anhalt: Untreue-Ermittlungen gegen Wiegand eingestelltAktuelle Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Wo ist Ralf Wilhelm Wiegand?: Berliner Polizei sucht an Demenz erkrankten 73-Jährigen aus CharlottenburgRalf Wilhelm Wiegand wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei bittet nun bei der Suche nach dem an Demenz erkrankten Mann um Mithilfe.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: An Alzheimer erkrankter Berliner (73) verschwundenPolizei und Familie suchen seit dem späten Dienstagnachmittag den 73-jährigen Ralf Wiegand.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕

BILD: Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen Mike Mohring wegen UntreueverdachtDie Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen Mike Mohring, einen prominenten Politiker der Thüringer Union, wegen des Verdachts der Untreue. Mohring ließ sich seine private Geburtstagsparty aus der Partei-Kasse bezahlen.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Volksverhetzung: Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Publizisten aus Tempelhof-SchönebergEin Publizist in Tempelhof-Schöneberg verteilt Flugblätter und beschmiert öffentliche Gebäude mit volksverhetzenden Parolen. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Demonstration: Verdacht auf Körperverletzung: Ermittlungen gegen PolizistenBerlin (bb) - Die Berliner Polizei ermittelt in einem weiteren Fall in den eigenen Reihen. Zu einem Videoausschnitt, der in sozialen Medien kursiere, habe

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕