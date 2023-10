St. Wendel: Mehrere Autos ausgebrannt - was bislang bekannt ist

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, 30. Oktober, wurde die Feuerwehr der Kreisstadt St. Wendel zu einem Brand mehrerer Autos in die Werschweilerstraße nach St. Wendel alarmiert. Dort standen drei in Reihe geparkte Pkw mit deutlicher Rauchentwicklung. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Brand sich schon auf die benachbarte Hecke und angrenzende Bäume ausgebreitet.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach eineinhalb Stunden beendet.Polizei stellt Grusel-Clown von Saarlouis Wieder asiatische Hornissen aufgetaucht – Alarm in Saarbrücken wegen aggressiver Insekten (mit Fotos)

St. Wendel: Mehrere Autos ausgebrannt - das ist bisher bekanntMehrere Autos sind in der vergangenen Nacht in St. Wendel in Brand geraten. Was bislang bekannt ist. Weiterlesen ⮕

Mehrere Bauarbeiter stürzen in Hamburg von Gerüst - fünf Tote, mehrere VermissteHamburg - Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind am Montag mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Fünf seien gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weiterlesen ⮕

Stadtrat St. Wendel debattiert Förderung und Konzept für HandelSchwere Zeiten für den Handel – auch in St. Wendel. Dagegen will die Stadt etwas tun und hat einen entsprechenden Förderantrag ausgearbeitet. Weiterlesen ⮕

Dani Olmo erleidet Schultereckgelenksprengung und fällt mehrere Wochen ausRB Leipzig muss erneut auf Dani Olmo verzichten. Der Spanier hat sich beim Spiel gegen Köln eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. Weiterlesen ⮕

ROUNDUP: Russland attackiert Ukraine mit Kampfdrohnen - Die Nacht im ÜberblickROUNDUP: Russland attackiert Ukraine mit Kampfdrohnen - Die Nacht im Überblick Weiterlesen ⮕

Krieg in Nahost: Ankläger des Strafgerichtshofs warnt Hamas und Israel– die Nacht im ÜberblickIsraels Militär weitet seinen Kampf gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen aus. Die Zahl der Toten steigt. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht. Weiterlesen ⮕