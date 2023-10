St. Peter-Ording: Kitesurferin in Nordsee tödlich verunglückt

Am Sonntag ist eine Kitesurferin vor dem beliebten Strand von St. Peter-Ording in der Nordsee tödlich verunglückt. Die 28-Jährige versuchte sich noch ans Ufer zu retten, Reanimationsversuche von Augenzeugen blieben erfolglos.tödlich verunglückt.

Die Frau habe offensichtlich die Kontrolle über ihr Board verloren und zunächst versucht, aus eigener Kraft, ohne Board, an Land zu schwimmen, teilte die Polizei am Montag mit.Vor dem Erreichen des Strandes verlor sie demnach jedoch das Bewusstsein und trieb mehrere Minuten im Wasser. Passanten informierten die Rettungskräfte und begannen sofort mit der Reanimation, welche dann durch die Rettungskräfte fortgesetzt wurde.

Unfall: Kiterin vor St. Peter-Ording tödlich verunglücktSt. Peter-Ording (lno) - Eine 28 Jahre alte Kitesurferin ist am Sonntag vor dem Strand von St. Peter-Ording tödlich verunglückt. Die Frau habe Weiterlesen ⮕

Hamburg & Schleswig-Holstein: Kiterin vor St. Peter-Ording tödlich verunglücktAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein Weiterlesen ⮕

Bewusstlose Kiterin stirbt nach Unfall in St. Peter-OrdingPassanten haben am Sonntagnachmittag in St. Peter-Ording auf Höhe des Strandcafés Silbermöwe eine bewusstlose Frau gefunden. Die 28-Jährige wurde beim Kitesurfen bewusstlos und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Weiterlesen ⮕

Kite-Surferin aus Hamburg in der Nordsee gestorbenEine Kite-Surferin aus Hamburg ist in der Nordsee gestorben, nachdem sie die Kontrolle über ihr Board verloren hatte und bewusstlos im Wasser trieb. Weiterlesen ⮕

28-jährige Kite-Surferin verunglückt tödlich auf der NordseeEine Kite-Surferin aus Hamburg ist am Sonntag auf der Nordsee verunglückt. In Höhe eines Strandcafés verlor sie die Kontrolle über ihr Brett. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie in die Klinik gebracht, wo sie verstarb. Weiterlesen ⮕

Orca an Nordsee-Küste angespült - jetzt stehen Forscher vor RätselDas Vorkommen eines Orcas in der südlichen Nordsee ist außergewöhnlich. Und doch ist am 29. Oktober ein solcher an der Nordseeküste angespült worden. Forscher stehen jetzt vor einem Rätsel. Weiterlesen ⮕