SSC Palmberg Schwerin gewinnt erstes Playoff-Halbfinale gegen SC Potsdam

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin fehlt nur noch ein Sieg, um das Finale um die deutsche Meisterschaft zu erreichen. Am Mittwoch gewann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski das erste Duell mit dem SC Potsdam im Playoff-Halbfinale nach dem Modus 'Best of three' mit 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:18) und kann mit einem weiteren Erfolg in Potsdam am Samstag das Weiterkommen bereits klarmachen.

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine abwechslungsreiche Partie mit Höhen und Tiefen bei beiden Teams. So reduzierte Schwerin im ersten Durchgang zweimal einen klaren Rückstand auf nur noch einen Punkt, konnte sich am Ende aber nicht für die beiden Aufholjagden belohnen

