SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf : | 2. Runde

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Fortuna Düsseldorf vor Pokal-Duell mit SpVgg UnterhachingNach dem erfolgreichen Gastspiel bei Eintracht Braunschweig steht für Fortuna Düsseldorf das Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals beim Drittligisten SpVgg Unterhaching an. Die Gastgeber rechnen sich Chancen aus, nachdem sie zuletzt in der Liga Selbstvertrauen tankten. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Trio fällt für Pokal-Spiel in Unterhaching ausNach dem 4:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig muss Fortuna Düsseldorf auf Daniel Ginczek, Shinta Appelkamp und Matthias Zimmermann verzichten. Ginczek hat muskuläre Beschwerden, Appelkamp eine Verletzung in der Wade und Zimmermann eine Stressfraktur im Mittelfuß. Weiterlesen ⮕

Hobsch trifft doppelt: Unterhaching schlägt MannheimAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So viele Kilometer muss F95 in Zweiter Liga in der neuen Saison fahren17 Auswärtsfahrten warten in der neuen Saison auf Fortuna und ihre Fans. Wir haben einmal in einer Entfernungs-Rangliste... Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf gegen Szg pvdluxavw: Druck auf den angeschlagenen GegnerDie Düsseldorfer machen schon in dieser frühen Phase richtig Druck, spüren die Verunsicherung ihres durch die vielen Niederlagen angeschlagenen Gegners, wollen diese ausnutzen. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: U23 verspielt Führung gegen WuppertalFortuna Düsseldorf's U23 team squandered a lead against Wuppertal in a Regionalliga match. New coach Jens Langeneke witnessed his team's strong start, with goals from Robin Bird and King Manu. Weiterlesen ⮕