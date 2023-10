SpVgg Greuther Fürth: Wie geht es Gideon Jung?

- Wenn Gideon Jung auf dem Boden liegt, machen sich in Fürth immer viele Menschen Sorgen. So auch am Freitagabend während des 4:0 gegen den VfL Osnabrück, bei dem der Verteidiger sogar ausgewechselt werden musste. Warum?

Der Sprint war ein sehr wichtiger. Nach gut einer Stunde lief der Osnabrücker Erik Engelhardt am Freitagabend plötzlich alleine auf das Fürther Tor zu, das 1:2 hätte das Spiel nochmal spannend machen können. Doch Gideon Jung holte den Angreifer des VfL ein und hinderte ihn am Abschluss. Direkt danach blieb der Abwehrspieler des Kleeblatts allerdings lange auf dem Boden liegen - was im Ronhof stets dazu führt, dass sich sehr viele Menschen Sorgen machen.

Gideon Jung hat ja eine gewisse Verletzungshistorie, weshalb viele Fans und Kollegen durchaus kurz die Luft anhielten. Dann aber konnte der 29-Jährige weiterspielen - ehe er in der 64. Minute doch anzeigte, dass er vom Platz muss. Von der Ersatzbank sah Jung dann noch zwei weitere Tore seiner Kollegen, nach dem Schlusspfiff sah man ihn schon wieder grinsend durch den Kabinengang spazieren. headtopics.com

Weiterlesen:

nordbayern »

Fürth gegen Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth wirbelt trotz verschossenem ElfmeterMit einem souveränen Heimsieg kämpft sich Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth langsam aber sicher in der Tabelle nach vorne. Beim 4:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück ließen sich die Franken auch von einem Rückschlag nicht aus der Bahn bringen. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth gewinnt 4:0 gegen VfL OsnabrückAm 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewinnt die SpVgg Greuther Fürth hochverdient mit 4:0 gegen den VfL Osnabrück. Die Gastgeber setzen sich von den Abstiegsrängen ab, während Osnabrück in der unteren Tabellenregion bleibt. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth gewinnt 4:0 gegen VfL OsnabrückAm 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewinnt die SpVgg Greuther Fürth hochverdient mit 4:0 gegen den VfL Osnabrück. Die Gastgeber setzen sich von den Abstiegsrängen ab, während Osnabrück in der unteren Tabellenregion bleibt. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth gewinnt 4:0 gegen den VfL OsnabrückFürth - Der Abend begann mit einem verschossenen Elfmeter - doch dann drehte das Kleeblatt auf und schoss den Tabellenvorletzten VfL Osnabrück mit 4:0 ab. Mit dem Sieg distanzieren sich die Fürther erstmal deutlich von den Abstiegsrängen. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück live: FußballHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück live am 27/10/2023. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit. Weiterlesen ⮕