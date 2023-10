SpVgg Greuther Fürth gewinnt 4:0 gegen VfL Osnabrück

Am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga spielt die SpVgg Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück. Das Spiel wurde am Freitag, den 27.10.2023 um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof angepfiffen. Fazit: Die SpVgg Greuther Fürth gewinnt hochverdient mit 4:0 gegen den VfL Osnabrück. Im ersten Durchgang hatte die Begegegnung nur wenige Highlights zu bieten. Zwar kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen, aber kamen nur selten zu klaren Torchancen. In der 22. Minute parierte Lennart Grill zunächst einen Foulelfmeter von Branimir Hrgota, musste aber in der 45. Minute nach einem direkten Freistoß von Julian Green hinter sich greifen. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber durch Armindo Sieb (47.) schnell nach. Mit einem Doppelschlag besorgten Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (76.) die Vorentscheidung. Damit setzt sich die Elf von Alexander Zorniger von den Abstiegsrängen ab, während der Aufsteiger aus Osnabrück noch tiefer in die untere Tabellenregion rutscht.Die komplette Bundesliga mit BILDplus! Alle Highlights aus 617 Saisonspielen! Direkt nach Abpfiff als Video! 2x pro Spieltag eine moderierte Highlight-Show!Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest d Weiterlesen:

