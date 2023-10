SpVgg Greuther Fürth gewinnt 4:0 gegen den VfL Osnabrück

- Der Abend begann mit einem verschossenen Elfmeter - doch dann drehte das Kleeblatt auf und schoss den Tabellenvorletzten VfL Osnabrück mit 4:0 ab. Mit dem Sieg distanzieren sich die Fürther erstmal deutlich von den Abstiegsrängen.

Als der VfL Osnabrück zum letzten Mal im Ronhof vorbeischaute, da begann für das Kleeblatt etwas Großes. Die 3000 Zuschauer, die nach vielen Monaten der Geisterspiele erstmals wieder ins Stadion durften, sahen im September 2020 zwar nur ein 1:1, der dominante Auftritt der Spielvereinigung aber machte Hoffnung auf mehr. Acht Monate und viele Geisterspiele später feierte ganz Fürth den Aufstieg in die Bundesliga, in der die Menschen aber nur noch selten feiern durften.

Der Osnabrücker Dave Gnaase hatte den heraneilenden Fürther Rechtsverteidiger tatsächlich am Fuß getroffen, Schiedsrichter Robin Braun zeigte auf den Punkt - und blieb auch nach VAR-Überprüfung dabei. Doch dann geschah dasselbe wie vor sechs Tagen in Hamburg: Branimir Hrgota schnappte sich den Ball, versuchte den Torhüter zu verladen, schoss flach in die linke Ecke - wohin aber auch Lennart Grill sprang und den Elfmeter abwehren konnte (22.). headtopics.com

Der zweite Durchgang begann mit einem kurzen Schreck: Bei der bekannten Fürther "Anstoßvariante" schoss Torhüter Urbig einen Osnabrücker an, konnte aber mit einem Sprint noch in höchster Not retten. Zwei Minuten darauf war das schon wieder vergessen: Hrgota spielte den mitgelaufenen Jung im Strafraum an, der Verteidiger ließ den Ball prallen, sodass ihn Sieb, abgefälscht vom erneut unglücklichen Gnaase, zum 2:0 ins Tor schieben konnte (47.).

