SpVgg Greuther Fürth - Fürth scheitert überraschend in Homburg

In der Kabine dürfte es deshalb trotz Zornigers anfänglicher Ruhe laut geworden sein, nachdem sein Team gegen das klassenschwächste dieser Runde hinten lag. Letztlich half aber auch diese Ansprache nichts mehr, um eine absolute Pokal-Überraschung abzuwenden. Der Viertligist aus dem Saarland setzte sich am Dienstagabend verdient 2:1 (1:0) gegen Fürth durch.

So lief das DFB-Pokal-Spiel FC 08 Homburg - SpVgg Greuther Fürth: Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken"Es ist eine maßlose Enttäuschung für alle, natürlich auch für die Fans, die unter der Woche hierher sind", sagte Zorniger. Es war nichts heute, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte können wir den Jungs dann nichts mehr vorwerfen.

Seine Mittelfranken hatten zwar viel Ballbesitz, aber keine Chancen in der ersten Hälfte. Letzteres sollte sich tatsächlich erst nach Zornigers Halbzeitansprache ändern. Der Trainer setzte nun auch deutlicher auf die Offensive: Für den Debütanten Ben Schlicke in der Verteidigung brachte er den Angreifer Armindo Sieb. Für den Ausgleich sorgte dann allerdings ein anderer: Kapitän Branimir Hrgota traf aus etwa 20 Metern mit einem satten Linksschuss zum 1:1 (52.).

Spielerisch sollten die Franken eigentlich gewarnt sein: In der ersten Runde hatte das Schwarz-Team in dieser Saison bereits den Bundesligisten Darmstadt mit 3:0 aus dem Pokal geschossen, dieses Mal zogen sie sich nach dem Gegentor vor allem zurück und überließen den Franken noch mehr das Feld.Doch auch in der zweiten Hälfte wollte den Fürthern aus dem Spiel heraus mit viel Ballbesitz nicht mehr als das eine Tor gelingen.

