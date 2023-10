SpVgg Greuther Fürth : | 2. Runde

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Vierter Saisonsieg für die SpVgg Greuther FürthDurch die Treffer von Julian Green, Armindo Sieb, Dickson Abiama und Tim Lemperle gewinnt die SpVgg Greuther Fürth ihr viertes Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga und schiebt sich in die obere Tabellenhälfte. Weiterlesen ⮕

Green ebnet den Weg: Fürth siegt deutlich gegen OsnabrückAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

Greuther Fürth will ins Achtelfinale des DFB-PokalsTrainer Alexander Zorniger hat den klaren Anspruch, mit der SpVgg Greuther Fürth in die dritte Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Im Zweitrundenspiel gegen den FC 08 Homburg will das Team eine Entscheidung in der regulären Spielzeit herbeiführen. Es geht auch um eine hohe Prämie von 862.400 Euro. Zorniger warnt jedoch vor der Qualität des Gegners, der von Trainer Danny Schwarz betreut wird. Weiterlesen ⮕

DJK Vilzing gewinnt gegen SpVgg Bayreuth und bleibt auf KursDie DJK Vilzing beweist erneut ihre Spitzenmannschaft-Qualitäten und gewinnt mit 2:0 gegen die SpVgg Bayreuth. Die Schnüdel steuern nach der Niederlage gegen Bayreuth wieder auf Kurs. Weiterlesen ⮕