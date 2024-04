Spülmittel als vielseitiges Putzmittel im Haushalt

Spülmittel ist ein echter Alleskönner im Haushalt . Ob in Küche, Bad oder am Boden – Spüli eignet sich vielseitig als Putzmittel . Was Spülmittel in der Spüle kann, kann es auch an anderen Stellen im Haushalt gut. Ob für Boden, Fenster oder Badezimmer – vieles, was blitzblank werden soll, profitiert von „Spüli“. Wie man das Reinigung smittel vielfältig einsetzen kann und was man dabei beachten sollte, erklärt.

Doch wenn man sie mal nicht zur Hand hat, kann man getrost auch Spülmittel für das eine oder andere verwenden. Dabei kann man sich die Stärken des Reinigers zunutze machen. Besonders effektiv ist Spülmittel nämlich gegen Fett. Küchenarbeitsflächen, Esstisch, Küchenschränke – aber auch andere Oberflächen, die Fettiges oder Lebensmittelreste abbekommen, werden blitzschnell wieder sauber. Dafür einfach ein paar Tropfen Spülmittel mit warmem Wasser mischen und in einer Sprühflasche oder mit einem Lappen oder Schwamm bearbeiten und abwische

Spülmittel Putzmittel Reinigung Haushalt Fett Oberflächen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spülmittel als Putzmittel – eine echte AllzweckwaffeSpartipps - CO2-Emissionen reduzieren und Geld sparen

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Spülmittel als Putzmittel – eine echte AllzweckwaffeSpartipps - CO2-Emissionen reduzieren und Geld sparen

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Frühjahrsputz: Vier Putzmittel reichen für eine saubere WohnungWenn der Frühling vor der Tür steht, ist meist auch Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Aber ist der überhaupt noch angesagt? Und wenn ja: Wer putzt was und wie gründlich muss es sein?

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Viele reinigen ihre Trinkflasche zu selten - so oft sollten sie zum Spülmittel greifenFür viele Menschen ist es ganz normal, den Durst mit Leitungswasser zu stillen. Für jene, die das Wasser gerne sprudelnd mögen, ist ein Wassersprudler unverzichtbar. Doch leider wird die Reinigung der Flaschen von Firmen wie SodaStream und Ähnlichen oft vernachlässigt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

„Das wird den Haushalt nicht retten“ - Ärger um höhere Musikschulgebühren in KirchlengernDer Besuch der Musikschule könnte schon bald teurer werden. Der Schulausschuss hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Die SPD-Fraktion kritisiert das massiv.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Nicht wegwerfen: 3 Tipps, wie Sie Holzasche im Haushalt verwendenEine klare Sicht auf das Kaminfeuer in der Kälte ist ein Muss für Gemütlichkeit. Doch Ruß kann die Glasscheibe trüben. Keine Sorge, auf chemische Reiniger kann verzichtet werden. Verwende einfach Holzasche.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »