Springreiter Nicola Philippaerts gewinnt Großen Preis von Mexiko

Springreiter Nicola Philippaerts hat auf der dritten Etappe der Global Champions Tour den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Der Belgier setzte sich auf Luna van't Ruytershof im Stechen durch. Auf den weiteren Plätzen folgten der Brasilianer Luiz Felipe de Azevedo mit Sierra du Piedroux sowie der Spanier Eduardo Alvarez Aznar im Sattel von Rokfeller. Insgesamt hatten sich fünf der 37 Starter für das Stechen qualifiziert.

Das deutsche Teilnehmer-Trio hatte mit der Entscheidung in dem auf mehr als 2200 Metern Höhe ausgetragenen Wettbewerb nichts zu tun. Weder Katrin Eckermann auf Cala Mandia, noch Philipp Schulze-Topphoff auf Carla und Richard Vogel auf Cepano Baloubet beendeten den Normalumlauf. Die mit 36 Millionen Euro dotierte Global Champions Tour zieht nun weiter nach China. Vom 3. bis zum 5. Mai wird in der Millionenmetropole Shanghai geritten.

