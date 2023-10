Sportwetten: Bayern haushoher Favorit - Hartes Los für Köln

Fußball-Rekordmeister Bayern München reist als haushoher Favorit in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum 1. FC Saarbrücken. Gewinnt der Rekordpokalsieger beim Drittligisten, gibt es bei Sportwettenanbieter bwin für 10 Euro Einsatz nur 10,25 Euro zurück. Eine Überraschung des Underdogs wird hingegen mit einem 81-fachen des Einsatzes belohnt.

Noch steht das Pokalspiel allerdings auf der Kippe: Der Rasen im Saarbrückener Ludwigspark ist durch Regenfälle arg in Mitleidenschaft gezogen worden, die Begegnung könnte abgesagt werden. Auch Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es mit einem Drittligisten zu tun. Beim SV Sandhausen ist die Werkself klar favorisiert (Quote 1,11), während ein Erfolg des Zweitliga-Absteigers vom Wettanbieter mit einer Quote von 21,00 beziffert wird.

Ein schweres Los wartet auf den 1. FC Köln, der sich auf dem Betzenberg mit dem 1. FC Kaiserslautern misst. Ein Duell auf Augenhöhe, wie der Buchmacher befindet. Die Rheinländer werden mit einer Quote von 2,30 nur wenig besser notiert als der Zweitligist (2,87). headtopics.com

