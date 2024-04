Sportwagen-WM: Umsetzungen in den Cockpits beim Rennen in Austin

Beim sechsten Lauf der Sport wagen-WM ( FIA WEC ) auf dem Circuit of the Americas gibt es einige Umsetzungen in den Cockpits . So wird beispielsweise Kévin Estre im Porsche von Abu Dhabi-Proton Racing starten.Die Sport wagen-WM befindet sich gerade auf ihrer Übersee-Tournee. Nach dem Auftritt am vergangenen Wochenende in Mexiko, der mit einem Sieg des Porsche 919 Hybrid von Timo Bernhard, Mark Webber und Brendon Hartley endete, geht es nun zum sechsten Lauf nach Austin /Texas (15. bis 17. September).

Und auf dem Circuit of the Americas (COTA) werden 31 Fahrzeuge mit dabei sein. Im Vergleich zum Rennen in Mexiko fehlt der Gibson 015S von Greaves Motorsport. Die LMP1-Klasse besteht somit weiterhin aus den acht bekannten Fahrzeugen. Während Porsche auf die beiden üblichen Fahrerbesatzungen setzt, sollen auch bei Audi und Toyota wieder jeweils drei Fahrer ins Lenkrad greifen. Audi-Pilot Benoît Tréluyerauslassen müsse

