Sportwagen-WM auf dem Circuit of the Americas in Austin

Die Sport wagen-WM gastiert an diesem Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA) im texanischen Austin . Rebellion geht von der Pole-Position aus ins Rennen . So kann die Action von zuhause aus verfolgt werden.Der private LMP1 des schweizerischen Teams hat sich in der Qualifikation die Pole-Position gesichert. Doch die japanischen Werkswagen werden natürlich nichts unversucht lassen, um am Ende der 6-Stunden-Distanz ganz oben auf dem Podium zu stehen.

Noch enger wird es in der LMP2-Klasse zugehen. In der GTE-Kategorie gibt es diesmal sogar einen Vierkampf mit den Marken Aston Martin, Corvette, Ferrari und Porsche. All das verspricht jede Menge Rennaction und Unterhaltung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Start der 6 Stunden von Austin ist am Sonntagabend um 19:00 Uhr MEZ. Das Rennende wird folglich gegen 1:00 Uhr MEZ in der Nacht zu erwarten sein. Selbstverständlich kann man sich wieder von zuhause aus mit der Rennaction versorge

