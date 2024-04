Sportwagen-WM 2017 mit dünn besetztem Teilnehmerfeld

Die Sport wagen-WM begeht 2017 bereits ihre siebte Saison seit Neugründung. Doch mit 28 teilnehmenden Fahrzeugen ist die Meisterschaft ungewöhnlich dünn besetzt. Porsche und Toyota kämpfen um die Gesamtsiege .wurden auf der Pressekonferenz des ACO (die über das Web direkt aus Le Mans übertragen wurde) auch die Teilnehmer der FIA WEC präsentiert. Und dabei fällt natürlich zunächst die Anzahl ins Auge: Denn lediglich 28 Fahrzeuge werden im Jahre 2017 bei der Reise um die Welt mit dabei sein.

Im Vergleich hierzu: Den Saisonauftakt 2016 in Silverstone haben im letzten April 33 Sportwagen unter die Räder genommen – also fünf mehr. Letztendlich werden 2017 fünf LMP1, zehn LMP2, acht GTE Pro und fünf GTE Am in der FIA WEC Vollzeit aktiv sein. In der Königsklasse LMP1 macht sich natürlich der Abschied von Audi und Rebellion Racing bemerkbar. Somit schrumpft das Feld von neun auf fünf Vollzeit-Autos. Als Weltmeister der Jahre 2015 und 2016 wird Porsche wieder zwei 919 Hybrid aufbiete

