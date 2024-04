Sportdirektor Merijn Zeeman verlässt das Team Visma-Lease a bike

Sportdirektor Merijn Zeeman wird das Team Visma-Lease a bike um Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark zum Saisonende verlassen. Das verkündete der Rennstall am Mittwoch. "Nachdem er fast 13 Jahre lang für den erfolgreichen Neuaufbau des Teams mitverantwortlich war, entscheidet sich Zeeman nun für einen neuen Schritt in seiner Karriere", schrieb Visma-Lease a bike bei "X".

"Es ist eine schwierige Entscheidung, die ich auch mit Schmerz im Herzen treffe", sagte Zeeman, "ich glaube aber auch, dass es für die Entwicklung eines jeden Menschen gut ist, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen." Der 45-Jährige widmet sich in Zukunft dem Profifußball. Ab 1. Dezember wird er als Geschäftsführer beim niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar tätig sein. Zeeman galt als einer der Organisatoren hinter den großen Erfolgen der Equipe in den vergangenen Jahre. Mit Vingegaard gewann das Team in den letzten beiden Jahren die Tour de Franc

