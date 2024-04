Sportdirektor Freund kommentiert mögliche Rückkehr von Nagelsmann zum FC Bayern

Sport direktor Christoph Freund hat eine mögliche Rückkehr von Julian Nagelsmann als Trainer zum FC Bayern kommentiert und über den Zeitplan bei der Trainersuche gesprochen. Er traue dem derzeitigen Bundestrainer 'sehr, sehr viel zu', antwortete der Österreicher am Samstag vor dem Spiel des Rekordmeisters in Heidenheim am Sky Mikrofon auf eine entsprechende Frage. 'Aber es gibt auch andere Trainer, denen ich das zutraue.

' Das Wichtigste für den FC Bayern sei, 'das Richtige zu machen, nicht das Schnellste'. Er gehe nicht auf einzelne Namen ein, sagte Freund, um dann doch nach einer Nachfrage auf die besondere Situation bei Nagelsmann hinzuweisen: 'Der Julian war ja schon da.' Nagelsmann hatte vor einem Jahr bei den Bayern nicht mehr weitermachen dürfen, seit September vergangenen Jahres bereitet er die Nationalmannschaft auf die Heim-EM im Sommer vo

Sportdirektor Rückkehr Julian Nagelsmann Trainer FC Bayern Zeitplan Trainersuche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportNews / 🏆 100. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Team: Bayern-Sportdirektor Freund bestätigt Goretzka-Abwesenheit indirektJoshua Kimmich spielte beim FC Bayern München zuletzt in der Viererkette als rechter Außenverteidiger. Sein Teamkollege Leon Goretzka bleibt auf der Sechser-Position. Was hält Mario Basler von der Umstellung?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

DFB-Team: Bayern-Sportdirektor Freund bestätigt Goretzka-Nichtnominierung indirektJoshua Kimmich spielte beim FC Bayern München zuletzt in der Viererkette als rechter Außenverteidiger. Sein Teamkollege Leon Goretzka bleibt auf der Sechser-Position. Was hält Mario Basler von der Umstellung?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

DFB-Sportdirektor will Vertrag von Bundestrainer Nagelsmann verlängernRudi Völler will den Vertrag von Bundestrainer Julian Nagelsmann unbedingt verlängern. Nagelsmann soll auch FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel infrage kommen. Deutschland ist zum zweiten Mal nach 1988 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Die DFB-Elf will bei der Heim-EM den Titel holen, doch die Konkurrenz ist groß. Alle Termine und Hintergründe zur EM 2024.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

Christoph Freund spricht am Sky Mikrofon über die Trainersuche des FC BayernSportdirektor Christoph Freund hat eine mögliche Rückkehr von Julian Nagelsmann als Trainer zum FC Bayern kommentiert und über den Zeitplan bei der Trainersuche gesprochen.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Freund traut Nagelsmann viel zu - aber auch anderen TrainernDie Trainersuche beim FC Bayern läuft auf Hochtouren. Der Sportdirektor kommentiert die Spekulationen um Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückhaltend. Der Club hat ein klares Ziel.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Freund traut Nagelsmann viel zu: Aber auch anderen TrainernDie Trainersuche beim FC Bayern läuft auf Hochtouren. Der Sportdirektor kommentiert die Spekulationen um Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückhaltend. Der Club hat ein klares Ziel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »