Spitzenspiel in der Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen gegen Sportfreunde Baumberg

Beim Oberliga -Spitzenreiter Sport freunde Baumberg müssen Punkte her, wenn der KFC Uerdingen weiter dem Aufstiegskandidaten Ratingen 04/19 auf den Fersen bleiben will. tritt am Samstag zum Spitzenspiel in der Oberliga Niederrhein bei den Sport freunden aus Baumberg an (16 Uhr).

Beide Mannschaften kassierten am letzten Spieltag aber eine Niederlage: Baumberg verlor überraschend mit 2:3 in Mühlheim, der KFC mit 1:3 bei Unionlaut eigener Aussage dann aber eine andere Wahrnehmung als während des Spiels. Seine Mannschaft habe so schlecht nicht gespielt, vielmehr hätten die Uerdinger bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Dann aber drei Gegentore in der zweiten Halbzeit zu fangen, dürfe nicht passieren. Auch mit demAllerdings wartet in Baumberg erneut ein Kunstrasenplatz auf die Seidenstädter. Daher wollte sich Kenia auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was man vom Spiel beim Spitzenreiter erwarten könn

Oberliga Niederrhein Spitzenspiel KFC Uerdingen Sportfreunde Baumberg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

KFC Uerdingen und SC Bayer 05 Uerdingen agieren ohne DenkverboteDas Verhältnis der geschwisterlichen Vereine war vergiftet. 2022 war der Wendepunkt. Die neue Führung des KFC ging auf den SC Bayer 05 Uerdingen zu. Jetzt arbeiten die Vereine konstruktiv zusammen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

KFC Uerdingen erwartet VfB Hilden zum VerfolgerduellDie Weste ist makellos weiß. Zwei Meisterschaftsspiele wurden unter der Leitung des Interimstrainers absolviert, beide gewonnen. Am Samstag will er mit dem KFC Uerdingen den dritten Dreier einfahren. Besser: Er muss es.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

KFC Uerdingen setzt im Verfolgerduell ein AusrufezeichenDer KFC Uerdingen hat sich im Verfolgerduell der Fußball-Oberliga gegen den VfB Hilden mit 4:0 durchgesetzt. Die Tore für die Gastgeber erzielten Alexander Lipinski und Maik Odenthal vor der Pause sowie Pascale Talarski und Takumi Yanagisawa nach dem Wechsel.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

KFC Uerdingen: Zunächst ist die Vizemeisterschaft das ZielBeim 4:0-Sieg gegen den VfB Hilden zeigt die Formkurve der Blau-Roten weiter deutlich nach oben. Interimstrainer Levan Kenia verbucht den dritten Sieg im dritten Spiel unter seiner Leitung. So ist dem Team noch einiges zuzutrauen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

KFC Uerdingen: Siegesserie reißt bei Union NettetalIm vierten Meisterschaftsspiel unter Interimstrainer Levan Kenia gibt es für den KFC Uerdingen den ersten Dämpfer. Die Mannschaft verliert beim SC Union Nettetal mit 1:3. Damit verpasst sie eine ganz große Chance.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

KFC Uerdingen: Die Gründe für die Schlappe in NettetalVordergründig führen individuelle Fehler beim Fußball-Oberligisten Uerdingen zur 1:3-Niederlage bei Union Nettetal. Doch daran sind auch Fehlentscheidungen maßgeblich beteiligt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »