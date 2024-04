Eine Spielhalle in Neuötting ist am frühen Mittwochmorgen (3. April) Ziel eines Raubüberfalls geworden. Die Täter sind auf der Flucht.– Zwei maskierte Männer haben in den frühen Morgenstunden eine Spielhalle in Neuötting überfallen und sind mit der Beute unerkannt geflüchtet. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, bedrohten die Täter eine Angestellte und zwangen sie zur Öffnung diverser Spielautomaten und zur Herausgabe des darin befindlichen Bargelds.

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch (3. April) gegen 2.45 Uhr in der Lohgerberstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender DienststellenDie ersten Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Altötting durchgeführt und später vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgesetz

