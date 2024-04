Spielfilm „Morgen ist auch noch ein Tag“: Aus dem Leben einer Minijobberin

Der Spielfilm „Morgen ist auch noch ein Tag“ erzählt die Geschichte von Delia , einer Minijobberin , die häuslicher Gewalt ausgesetzt ist. Regisseurin Paola Cortellesi bricht mit diesem Film in Italien Rekorde .

Delia wird täglich von ihrem Ehemann Ivano misshandelt, doch sie scheint sich daran gewöhnt zu haben. Als sie jedoch die Bekanntschaft von Francesca macht, ändert sich ihr Leben.

Spielfilm Morgen Ist Auch Noch Ein Tag Delia Minijobberin Häusliche Gewalt Regisseurin Paola Cortellesi Rekorde Ivano Francesca

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Leben aufräumen: 3 kleine Dinge, die Tag für Tag einfach glücklich machenRegelmäßiges und gründliches Aufräumen tut einfach gut. Und damit sind nicht nur deine Wohnung oder dein Arbeitsplatz gemeint, sondern auch dein Leben. Im...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Die Filmstarts-Kritik zu Morgen ist auch noch ein Tag2023 war das Jahr von Barbenheimer. Auch in Deutschland belegten die am selben Tag in den Kinos gestarteten Megahits Platz 1 und 3 der Jahrescharts. Aber in Italien hat sich tatsächlich noch eine

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Die Filmstarts-Kritik zu Morgen ist auch noch ein Tag2023 war das Jahr von Barbenheimer. Auch in Deutschland belegten die am selben Tag in den Kinos gestarteten Megahits Platz 1 und 3 der Jahrescharts. Aber in Italien hat sich tatsächlich noch eine

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

'Morgen ist auch noch ein Tag': Tragikomödie über häusliche GewaltZu diesem mitreißenden Film wurde Regisseurin und Hauptdarstellerin Paola Cortellesi durch das Leben der eigenen Großmütter inspiriert. Die Tragikomödie erobert sofort die Herzen des Publikums.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Kritik zu 'Morgen ist auch noch ein Tag' in SaarbrückenEine große filmische Entdeckung aus Italien: Die Tragikomödie „Morgen ist auch noch ein Tag“ startet in Saarbrücken.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Erzählt uns von eurem schönsten Tag im LebenWir wollen eure Geschichten hören rund um den schönsten Tag im Leben eines Liebespaars: Wie und in welchem Rahmen habt ihr eure Hochzeit gefeiert?

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »