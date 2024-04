Spieler zweier gegnerischer Teams demonstrieren Fair Play

Spieler zweier gegnerischer Teams Arm in Arm auf einem Foto . Kommt vor. Wie in diesem Fall aber eher selten.Entstanden ist dieses gemeinsame Foto bei der Futsal-Landesmeisterschaft der Ü35 Anfang Januar in Wilsdruff. Die Oldies beider Mannschaften der beiden Vereine stellten sich spontan zu Turnierbeginn zu einem gemeinsamen Foto zusammen und demonstrierten damit Fair Play .

Lok Leipzig-Maskottchen Lokki wird am Sonntag in Halle aufdribbeln, um den HFC (da gibt es eine Fanfreundschaft) gegen Ulm im Abstie...Die Planungen beim 1. FC Lok Leipzig und bei der BSG Chemie laufen Richtung Derby. Der anwesende Jörg Gernhardt, Vize-Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, war davon so begeistert, dass er beide Vereine sofort zu Fair Play-Siegern des Monats machte. Das teilte der Verband nun mit. Bedeutet: Jede Mannschaft bekam einen von Verbandsboss Hermann Winkler unterzeichneten Scheck in Höhe von 250 Euro. Der Sächsische Verband kürt seit dem

Starbulls Rosenheim: 9 Spieler bleiben, diese 3 Spieler gehenDen dritten und bislang letzten Meistertitel errangen die Rosenheimer Starbulls im Jahr 1989. Das entscheidende Spiel in Düsseldorf war sehr fair - 2 mal Pouzar, Hilger und Trattner schießen die Tore zum abschließenden 4 : 2 – Erfolg. Auf der Meisterschaftsfeier am Max-Josef-Platz begeht der Oberbürgermeister Dr.

