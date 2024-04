Spieler tritt seinem Freund in Baldur’s Gate 3 bei und zerstört den Honour-Run

Ein Spieler tritt seinem Freund in Baldur’s Gate 3 bei, will nur nett sein, zerstört den Honour-Run in wenigen Minuten. Der Honour-Mode in Baldur’s Gate 3 ist eine Hardcore-Spieloption, bei der nur ein einziger Speicherstand existiert und ihr könnt kein Save-Scumming betreiben. Ein Spieler namens Lordlyweevil78 hat sich in den Honour-Mode gewagt. Nach nur 50 Minuten Spielzeit erhielt er eine Anfrage von einem Freund, der sich dem Spiel anschließen wollte.

Da der Spieler nicht viel zu verlieren hatte, stimmte er zu, den Freund in sein Abenteuer aufzunehmen – ein großer Fehler, wie sich herausstellte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Freund von Sabalenka: Ex-NHL-Spieler Kolzow mit 42 gestorbenKonstantin Kolzow, früherer NHL-Profi, ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Der Belarusse war der Lebensgefährte der Weltranglisten-Zweiten im Tennis, Aryna Sabalenka.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Freund von Tennisstar Sabalenka: Ex-NHL-Spieler Konstantin Koltsov ist totFür Belarus nahm Konstantin Koltsov an den Olympischen Spielen teil, schaffte es als Eishockeyprofi in die beste Liga der Welt. Nun ist der Lebensgefährte von Tennisprofi Aryna Sabalenka gestorben – mit nur 42 Jahren.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Freund von Tennis-Star Aryna Sabalenka: Ex-NHL-Spieler Konstantin Kolzow verstorbenDrama um Tennis-Star Aryna Sabalenka! Ihr Lebensgefährte, der frühere NHL-Spieler Konstantin Kolzow, ist am Dienstag gestorben.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Baldur’s Gate 3: Spieler scheitert im Honour-Mode an fehlerhaftem Dialogist der Honour-Mode der härteste Schwierigkeitsgrad. Jeder noch so kleine Fehler, Bugs eingeschlossen, kann zum Game Over führen – was ein Spieler jetzt bitter erfahren musste.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Starbulls Rosenheim: 9 Spieler bleiben, diese 3 Spieler gehenDen dritten und bislang letzten Meistertitel errangen die Rosenheimer Starbulls im Jahr 1989. Das entscheidende Spiel in Düsseldorf war sehr fair - 2 mal Pouzar, Hilger und Trattner schießen die Tore zum abschließenden 4 : 2 – Erfolg. Auf der Meisterschaftsfeier am Max-Josef-Platz begeht der Oberbürgermeister Dr.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Starbulls Rosenheim: 9 Spieler bleiben, diese 3 Spieler gehenDen dritten und bislang letzten Meistertitel errangen die Rosenheimer Starbulls im Jahr 1989. Das entscheidende Spiel in Düsseldorf war sehr fair - 2 mal Pouzar, Hilger und Trattner schießen die Tore zum abschließenden 4 : 2 – Erfolg. Auf der Meisterschaftsfeier am Max-Josef-Platz begeht der Oberbürgermeister Dr.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »