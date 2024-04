Spieler mit Behinderungen beschweren sich über Anti-Cheat in Helldivers 2

Treffen sich viele Spieler, um die Demokratie zu schützen. Einige von ihnen besitzen auch körperliche Einschränkungen, doch das hält sie nicht davon ab, ihre Pflicht für Über-Erde zu erfüllen, wäre da nicht der lästige Anti-Cheat. Über Helldivers 2 beschwert. Steven Spohn ist Senior Director of Development bei AbleGamers, einer Organisation, die sich für Zugänglichkeit im Gaming einsetzt, um sozialer Isolation von Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken. Spohn ist bestürzt darüber, dass Helldivers 2 ihn nicht zocken lassen will. Grund dafür sei der Anti-Cheat. Steven sagt, er sei körperlich behindert und müsse auf Hilfsmittel zurückgreifen, um sein Hobby ausüben zu können. Um zu zocken, nutzt er dabei einen besonderen Hut, der seine Kopfbewegungen in Tastatur-Eingaben umwandelt. Bislang hat kein Anti-Cheat-Programm seine Methode angekreidet, doch Helldivers 2 ist da die Ausnahme.

