Spezialforschung in der Jahreszeit Welt voller Wunder

Was ist das für eine Forschung? Die Jahreszeit Welt voller Wunder bringt eine Spezialforschung für euch mit, die für alle Spiele r kostenlos ist. Nach und nach werden die verschiedenen Schritte der Forschung von Niantic freigeschaltet. In der Übersicht zeigen wir euch alle bekannten Aufgaben und Belohnungen . Sobald neue Kapitel freigeschaltet werden, aktualisieren wir den Artikel für euch.Für die Dauer der Jahreszeit ist die Forschung für euch aktiv. Also vom 1. März um 10:00 Uhr bis zum 1.

Juni um 09:59 Uhr.Wenn ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Venicro und 803 Erfahrungspunkte.Wenn ihr alle drei Aufgaben abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 25 Venicro-Bonbons und 803 Erfahrungspunkt

