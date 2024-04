Spezialeinsatzkräfte nehmen verhaltensauffälligen Mann in Kreuzberg fest

Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen gestern Abend in Kreuzberg einen verhaltensauffälligen 31-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus am Mehringplatz fest. Die Polizei wurde gegen 19 Uhr zu dem Haus gerufen, nachdem Anwohnende den Mann dabei beobachtet hatten, wie dieser aus einem Fenster einer im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung Glasflaschen auf einen Gehweg warf. Nachdem die Wohnung lokalisiert war, öffnete die Mutter des Tatverdächtigen die Wohnungstür.

Der 31-jährige befand sich in einem Zimmer. Weil er den Beamtinnen und Beamten durch die geschlossene Tür entgegenrief, dass er eine Schusswaffe besitze und diese auch gegen die Polizei einsetzen wolle, wurden Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Außerdem wurde der Bereich des Mehringplatzes inklusive des näheren Umfeldes für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperr

