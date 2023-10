Spell Crisis: Der 2D-Action-Platformer verzaubert schon bald auch die Spielerschaft der Nintendo Switch

Spell Crisis ist das Debütprojekt des Ein-Personen-Entwicklungsstudios Joycat Games und soll in naher Zukunft (ein genauer Termin steht noch aus) für Konsolen, darunter die Nintendo Switch, und den PC erscheinen. Der 2D-Action-Platformer erzählt die Geschichte der jungen Hexe Sukie und von ihrem Kampf gegen die Broom Gang, ein kriminelles Magierinnenkollektiv, das regelmäßig Jagd auf seltene, magische Artefakte macht.

https://www.youtube.com/watch?v=usDbjbs1FVA So könnt ihr im Verlauf eures Abenteuers insgesamt 16 Zaubersprüche meistern, die in zweierlei Kategorien, Chickendor (defensiv) und Defythering (offensiv), unterteilt sind. Die Spielwelt von Spell Crisis besteht aus 24 Arealen, von denen vier einzig den aufmerksamen Spieler/-innen vorbehalten sind.

Weiterlesen:

ntower_de »

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten. Und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Sprüche aus „Fast and Furious“: Die kernigsten Zitate aus der Action-Reihe„Fast and Furious“ steht für treibende Action und getunte Schlitten. Doch was die Filmreihe ebenso ausmacht, sind die Charaktere und ihre kernigen Sprüche. Weiterlesen ⮕

The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbarThe Finals schickt euch in die weltweit größte und lauteste Kampfshow im Spiel, in der ihr Seite an Seite mit euren Teamkollegen... Weiterlesen ⮕

So quält sich Bayern-Star Upamecano in seiner RehaErst ging es drei Meter hin und zurück. Immer wieder wurde der Innenverteidiger vom einen zum anderen roten Hütchen gescheucht. Dann vergrößerte Martinello die Strecke: Der Abstand der Hütchen betrug nun zehn Meter. Wieder musste der Abwehr-Star hin- und herlaufen. Nach den Pendelläufen hing Upamecano total erschöpft über dem Zaun am Trainingsplatz. Kein Wunder nach der Fitness-Qual... Die Einheit bei Martinello war konditionell anspruchsvoll, die Belastung hoch. Am Ende der 45 Minuten pumpte „Upa“ noch mal kräftig. Der französische Nationalspieler hatte sich 18 Tage zuvor beim 3:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Mit den Adduktoren-Problemen und Schmerzen in der Schambein-Region hatte der Topstar schon seit der Länderspielpause im September zu kämpfen. Nach BILD-Informationen wird Upamecano noch rund zwei Wochen brauchen, bis er wieder spielen kann. Bayern will trotz der Abwehr-Not kein Risiko gehen, solange. Neben Upamecano fehlen Thomas Tuchel (50) noch Manuel Neuer (37/soll am Samstag gegen Damrstadt sein Comeback geben – zehn Monate nach Schien- und Wadenbeinbruch beim Skiunfall), Am Mittwoch hatte der Neuzugang (ablösefrei aus Dortmund, erst zwei Kurzeinsätze nach Bündelriss in der Wade in der Vorbereitung) sein Pensum in der Reha noch mal gesteigert Weiterlesen ⮕

Klein: 'Fridays for Future' kein Vorbild mehr für die JugendDer Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat den internationalen Dachverband der Fridays-for-Future-Bewegung scharf kritisiert. Weiterlesen ⮕