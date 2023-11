Spekulationen über möglichen Abgang von Spieler

(35) erhielten in den vergangenen Wochen mehr Spielzeit. Deshalb spekuliert die „Sport Bild“ über einen möglichen Abgang im Januar, womöglich von Klubseite forciert, um das Gehalt von einer Million Euro einzusparen und es im Abstiegskampf anderweitig zu investieren. Polter-Berater„Sebastian kann mit der Situation umgehen. Wir haben nicht nur im Sommer, sondern auch aktuell immer wieder Anfragen aus dem In- und Ausland.

Es ist schön zu sehen, dass er bei anderen Vereinen immer noch einen hohen Stellenwert hat und man ihm zutraut, eine Verstärkung zu sein“, sagte der Spieleragent, fügte jedoch an: „Wer Sebastian kennt, weiß, dass er noch nie geflüchtet ist. Warum auch? Er will und wird sich durchsetzen! Wenn er spielt, poltert es regelmäßig. Seine Qualitäten kennt auf Schalke jeder. Vielleicht ja demnächst auch der neue Trainer.“Angesichts seines noch bis 2025 laufenden Vertrages und des für Zweitliga-Verhältnisse recht hohen Gehalts geht die „Sport Bild“ deshalb davon aus, dass höchstens eine Leihe bis Saisonende im Winter in Frage komm





Investor benötigt Hilfe für Galeria - Spekulationen über René Benkos AbgangDer österreichische Investor wollte Galeria sanieren. Jetzt braucht seine Holding selber Hilfe. Sogar über René Benkos Abgang wird spekuliert.

Verbraucherzentralen erwarten Anstieg der Anfragen zur EnergierechnungDie Verbraucherschutzministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Jacqueline Bernhardt (Linke), erwartet eine Zunahme der Anfragen von Verbrauchern bezüglich ihrer Energierechnungen. Die Anzahl der Beratungen wird voraussichtlich um 20 Prozent höher liegen als im Vorjahr. Die Landesregierung gewährt einen Zuschuss von 10.000 Euro zur Abdeckung des personellen Aufwands.

Verbraucherzentralen erwarten Anstieg der Anfragen zur EnergierechnungDie Verbraucherzentralen in Mecklenburg-Vorpommern rechnen mit einer Zunahme der Anfragen von Verbrauchern bezüglich ihrer Energierechnungen. Die hohe Energiekosten belasten viele Haushalte finanziell.

Über 20 Millionen Anfragen: UEFA lost Fußball-EM-Tickets ausDas Interesse an Spielen der Fußball-EM 2024 in Deutschland ist hoch. In der ersten Verkaufsphase gingen über 20 Millionen Anträge ein. Jetzt wird gelost.

Laut Angaben der Uefa: Bereits mehr als 20 Millionen Anfragen für EM-TicketsDie Karten für die Heim-EM im kommenden Jahr sind heiß begehrt, vor allem deutsche Fans wollen zu den Spielen. Die erste Verkaufsphase ist nun vorbei. Fans, die leer ausgehen, haben aber noch eine weitere Chance auf Tickets.

20 Millionen Ticket-Anfragen für EM 2024 in DeutschlandMehr als 20 Millionen Fans aus 206 Ländern haben in der ersten Bewerbungsphase Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beantragt.

