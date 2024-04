Spekulationen über ein mögliches Aus der ARD-Serie „Sturm der Liebe“

Immer wieder wird über ein Aus der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ spekuliert. Alfons-Sonnbichler-Darsteller Sepp Schauer weiß, wieso es zur Absetzung kommen könnte.-Westerham – Sepp Schauer (74) gehört seit der ersten Folge zu „Sturm der Liebe“. Die ARD-Serie läuft seit 2005 von montags bis freitags und wäre ohne Chefportier Alfons Sonnbichler kaum vorstellbar. Doch mehr als einmal stand Gerüchten nach eine Absetzung der Produktion zur Debatte.

„Sturm der Liebe“-Urgestein Sepp Schauer bezieht jetzt Stellung.Das ARD-Format gehört eigentlich zu den erfolgreichsten, täglichen Serien in ganz Europa. Doch nach einem Quotentief im vergangenen Jahr gab es nicht nur Gerüchte um– es wurde sogar von einem möglichen Aus gesprochen. Sepp Schauer, der in seiner beliebten Rolle des Alfons Sonnbichler von Anfang an dabei ist, möchte daran gar nicht erst denken. Doch auch die Stars machen sich so ihre Gedanken und wissen, warum die Daily es tatsächlich schwer haben könnt

