Spekulationen trotz Dementi: Weiterhin Hoffnung auf Einstieg von VW-Tochter AUDI in die Formel 1

September nicht mehr der AUDI-Chef sein wird. Der Posten ging an Gernot Döllner, der davor für die Gesamtstrategie des VW-Konzerns zuständig gewesen war.Und genau dieser Personalwechsel hat seitdem Gerüchte und Spekulationen um das schon verkündete und längst schon an Konturen mit hohen Ausgaben, einer Fabrik und entsprechendem Personal versehene Engagement befeuert.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1Es hört nicht auf. Steigt Audi wie geplant 2026 in die Formel 1 ein? Spekuliert wird viel. Das hat Gründe. Es gibt aber auch eine klare Ansage aus Ingolstadt.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1Es hört nicht auf. Steigt Audi wie geplant 2026 in die Formel 1 ein? Spekuliert wird viel. Das hat Gründe. Es gibt aber auch eine klare Ansage aus Ingolstadt.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1Es hört nicht auf. Steigt Audi wie geplant 2026 in die Formel 1 ein? Spekuliert wird viel. Das hat Gründe. Es gibt aber auch eine klare Ansage aus Ingolstadt.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1Es hört nicht auf. Steigt Audi wie geplant 2026 in die Formel 1 ein? Spekuliert wird viel. Das hat Gründe. Es gibt aber auch eine klare Ansage aus Ingolstadt.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Spekulation trotz Dementi: Der Audi-Einstieg in die Formel 1Es hört nicht auf. Steigt Audi wie geplant 2026 in die Formel 1 ein? Spekuliert wird viel. Das hat Gründe. Es gibt aber auch eine klare Ansage aus Ingolstadt.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: VW-Aktie: VW-Tochter AUDI stellt für Formel 1 andere Motorsport-Aktivitäten nahezu einFür den Formel-1-Einstieg 2026 stellt der deutsche Automobilbauer AUDI sein Motorsport-Engagement in allen anderen Bereichen praktisch ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕