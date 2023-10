Spektakulärer Plan: Portimao 2024 in den Abendstunden

Das Autodromo Internacional do Algarve verfügt über keine Flutlichtanlange wie etwa der Losail Circuit in Katar. Es gibt also keine Möglichkeit, wegen der Hitze im Hochsommer bei Nacht zu fahren. Die Macher in Portimao haben eine andere Idee: Die Superbike-Rennen am Samstag und Sonntag werden in die Abendstunden verlegt – als Startzeit steht 19 oder 20 Uhr im Raum. Dann ist es nicht mehr ganz so heiß, aber noch hell genug.

Hinter den Kulissen verhandelt Promoter Dorna, was für den lokalen Veranstalter sowie die TV-Stationen die beste Lösung ist. «Die Idee, unsere Veranstaltung im August abzuhalten, entstand gemeinsam mit der Dorna. Ziel ist, das Konzept der Veranstaltung zu erneuern», teilte Paulo Pinheiro mit, der Geschäftsführer der Rennstrecke.

Weltmeister Alvaro Bautista findet diese Idee reizvoll, hat aber auch Bedenken. «Um 20 Uhr sollten die Lichtverhältnisse im August noch okay sein», überlegte der Ducati-Star. «Wir müssen innerhalb der Safety-Commission klären, ob das für alle sicher ist.»

